Cina: Espulsi ex ministri della difesa per gravi violazioni disciplinari

28 Giugno 2024_ La leadership del Partito Comunista Cinese ha espulso gli ex ministri della difesa Wei Fenghe e Li Shangfu per gravi violazioni della disciplina del Partito. Wei Fenghe e Li Shangfu sono stati rimossi dai loro incarichi a seguito di un'indagine interna che ha rivelato comportamenti non conformi agli standard etici del Partito. La decisione riflette l'impegno del Partito Comunista Cinese nel mantenere l'integrità e la disciplina tra i suoi membri. L'espulsione dei due ex ministri è stata annunciata ufficialmente durante una conferenza stampa. Lo riporta Shanghai Daily. La mossa è parte di una più ampia campagna anticorruzione promossa dal presidente Xi Jinping.