Cina: Estensione per i visti del programma di talenti di Hong Kong

02 Novembre 2024_ I titolari di visti del programma di talenti di Hong Kong avranno più mesi per richiedere un'estensione, con la possibilità di lavorare da remoto a condizione di guadagnare HK$1,2 milioni all'anno e pagare le tasse nella città. Questa misura mira a rendere Hong Kong un polo attrattivo per i professionisti altamente qualificati, incentivando la permanenza di talenti nel territorio. La nuova politica si inserisce in un contesto di competizione globale per attrarre i migliori talenti, in un momento in cui Hong Kong cerca di riprendersi economicamente. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Il programma di talenti di Hong Kong è stato istituito per attrarre professionisti e investitori stranieri, contribuendo così allo sviluppo economico della regione.