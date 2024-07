Cina: Evento 'Jingdezhen Ceramica' a Milano rafforza i legami culturali e commerciali

30 Giugno 2024_ Il 29 giugno si è inaugurato a Milano l'evento 'Jingdezhen Ceramica in Italia', un'importante fiera commerciale e culturale. L'evento ha messo in mostra l'arte millenaria della ceramica cinese nel cuore del Rinascimento, attirando l'attenzione di numerosi acquirenti e esperti italiani. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di figure di spicco come il sindaco di Milano e rappresentanti delle camere di commercio cinesi e italiane. Durante l'evento, sono stati firmati accordi di cooperazione per promuovere ulteriormente gli scambi culturali e commerciali tra i due Paesi. Lo riporta xinouzhou.com. L'iniziativa segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra Italia e Cina nel settore della ceramica, con prospettive di crescita e innovazione condivise.