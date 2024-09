28 Settembre 2024_ L'ex ministro della difesa cinese ha vinto una votazione interna al partito, superando un candidato noto per le sue posizioni nazionaliste. Questo risultato segna un cambiamento significativo nella leadership del partito, con implicazioni per la politica interna ed estera della Cina. La vittoria dell'ex ministro è vista come un segnale di continuità rispetto alla linea politica attuale, che privilegia la stabilità e la crescita economica. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. L'ex ministro, figura chiave nel governo cinese, ha ricoperto ruoli importanti nella strategia di difesa del paese, mentre il suo avversario era noto per le sue posizioni più aggressive nei confronti di altre nazioni.