Cina: FENDI Casa inaugura il suo secondo store a Chengdu con un tocco di eleganza italiana

21 Ottobre 2024_ FENDI Casa ha ufficialmente aperto il suo secondo negozio indipendente in Cina, situato nel cuore del centro commerciale In99 a Chengdu. Il negozio, progettato dal team di FENDI Casa sotto la direzione creativa di Silvia Venturini Fendi, si estende su due piani e offre un ambiente elegante e raffinato, con un'ampia selezione di articoli per la casa firmati da designer di fama mondiale. Gli interni sono caratterizzati da materiali italiani di alta qualità, come il marmo Arabescato Vagli, che riflettono la tradizione e l'innovazione del design italiano. La notizia è stata riportata da hypebeast.cn, evidenziando l'importanza della presenza di FENDI Casa in Cina e il suo impegno nel portare l'eleganza italiana nel mercato asiatico. Il negozio offre anche uno spazio dedicato per permettere ai clienti di esplorare materiali e finiture, personalizzando così il proprio ambiente domestico.