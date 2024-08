Cina: Ferrero lancia nuovi prodotti Nutella a Guangzhou per il mercato locale

16 Agosto 2024_ Ferrero Group ha recentemente introdotto una nuova gamma di prodotti Nutella a Guangzhou, in Cina, per soddisfare le esigenze...

16 Agosto 2024_ Ferrero Group ha recentemente introdotto una nuova gamma di prodotti Nutella a Guangzhou, in Cina, per soddisfare le esigenze diversificate dei consumatori locali. I nuovi biscotti combinano la famosa crema spalmabile Nutella con diverse tipologie di biscotti, ampliando così l'offerta del marchio nel mercato cinese. L'azienda italiana, con oltre 70 anni di storia, ha adattato le sue ricette e strategie di marketing per rispondere alle abitudini dei consumatori cinesi, collaborando anche con ristoranti locali per creare fusioni tra dolci occidentali e dessert cinesi. La notizia è stata riportata da english.news.cn. Ferrero, che ha una fabbrica a Hangzhou, continua a investire nel mercato cinese, dimostrando la fiducia delle aziende straniere nell'ambiente commerciale cinese in crescita.