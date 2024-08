Cina: Festival internazionale di poesia tra Cina e Italia a Roma nel 2025

12 Agosto 2024_ Phoenix Publishing & Media Group ha annunciato l'organizzazione di un festival internazionale di poesia a Roma, previsto per la fine del 2025, in collaborazione con Delufa Press. Questo evento si basa su un progetto di traduzione reciproca di poesie contemporanee tra Cina e Italia, sottolineando l'importanza della poesia come forma letteraria capace di unire culture diverse. Yuan Nan, vicepresidente di Phoenix Publishing, ha evidenziato come la poesia sia particolarmente adatta alla diffusione e all'impatto interculturale. L'iniziativa segue una visita organizzata in maggio dalla PPMG e dall'Associazione degli Scrittori del Jiangsu in Europa, con la partecipazione del poeta Han Dong. La notizia è stata riportata da global.chinadaily.com.cn. Questo festival rappresenta un'opportunità unica per celebrare e promuovere la letteratura cinese e italiana, rafforzando i legami culturali tra i due Paesi.