Cina: Fiera Internazionale dell'Industria di Shanghai presenta innovazioni globali

25 Settembre 2024_ La Fiera Internazionale dell'Industria della Cina (CIIF) in corso a Shanghai ha visto la partecipazione di importanti aziende internazionali che hanno presentato nuovi prodotti e annunciato collaborazioni locali. Tra i partecipanti, le aziende Fortune 500 Schneider Electric e TE Connectivity hanno mostrato le loro ultime innovazioni in settori come il 5G, l'intelligenza artificiale e la robotica. Schneider Electric ha siglato accordi strategici con partner cinesi, inclusa la China Academy of Information and Communications Technology, per sviluppare soluzioni di automazione industriale. La fiera, che si concluderà sabato, rappresenta un'importante piattaforma per l'integrazione delle aziende straniere nel mercato cinese, come riportato da Shanghai Daily. La CIIF è la fiera industriale annuale più grande della Cina, attirando espositori e visitatori da tutto il mondo per promuovere l'innovazione e la cooperazione nel settore industriale.