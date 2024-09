Cina: FILA espande la sua presenza a Wuhan con tre nuovi negozi

02 Settembre 2024_ L'italiano marchio di moda sportiva FILA ha inaugurato tre nuovi negozi all'interno del Wuhan SKP, un centro commerciale di alta gamma. Questa espansione segna un passo significativo per FILA, che mira a rafforzare la sua presenza nel mercato cinese, in particolare nelle città di nuova generazione come Wuhan. La scelta di aprire in questa località strategica riflette l'interesse crescente per il marchio tra i consumatori cinesi, che apprezzano l'unione di sport e moda. La notizia è stata riportata da iguangshen.com, evidenziando l'importanza di Wuhan come hub commerciale in espansione. FILA continua a investire in negozi di alta qualità per attrarre un pubblico sempre più esigente e diversificato.