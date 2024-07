Cina: FILA espande la sua presenza a Wuhan con tre nuovi negozi

24 Luglio 2024_ L'italiano marchio di moda sportiva FILA ha inaugurato tre nuovi negozi all'interno del Wuhan SKP, un importante centro commerciale della città. Questa espansione segna un passo significativo per FILA, che mira a rafforzare la sua presenza nel mercato cinese, puntando su un design innovativo e un'offerta diversificata. La scelta di Wuhan, un centro commerciale emergente, riflette l'interesse del brand per le città di nuova generazione in Cina, dove la domanda di moda sportiva è in crescita. La notizia è stata riportata da globleb.com. FILA, con le sue radici italiane, continua a combinare sport e moda, cercando di attrarre un pubblico sempre più vasto in un mercato competitivo.