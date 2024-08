Cina: FILA, il marchio sportivo italiano, conquista il mercato cinese

10 Agosto 2024_ FILA, il noto marchio di abbigliamento sportivo fondato nel 1911 a Biella, Italia, continua a espandere la sua presenza in Cina, dove...

10 Agosto 2024_ FILA, il noto marchio di abbigliamento sportivo fondato nel 1911 a Biella, Italia, continua a espandere la sua presenza in Cina, dove ha ottenuto il riconoscimento come marchio famoso. Con un approccio che unisce eleganza italiana e innovazione, FILA ha rivoluzionato l'immagine tradizionale dello sport, offrendo prodotti che spaziano dal tennis al golf, fino allo sci e al fitness. La strategia di FILA Cina include una stretta collaborazione con il team globale e l'importazione di articoli di successo per soddisfare le esigenze dei consumatori locali. La notizia è stata riportata da yxlady.com. FILA, ora sotto il gruppo Anta, continua a rappresentare un simbolo di stile e qualità, consolidando il suo status di leader nel settore dell'abbigliamento sportivo a livello mondiale.