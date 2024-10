Cina: Florentia Village celebra il successo nel mercato del lusso

11 Ottobre 2024_ Florentia Village, un centro commerciale che riflette l'architettura di Roma e Firenze, ha raggiunto oltre 5,5 milioni di membri, evidenziando l'enorme appetito del mercato cinese per i beni di lusso. Luca Carpinelli, direttore regionale di Florentia Village, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'identità italiana mentre si adatta alle esigenze locali. Il progetto ha ricevuto un forte supporto da parte del governo cinese, contribuendo al suo successo e alla cooperazione culturale tra expatriati e dipendenti cinesi. La notizia, riportata da cgtn.com, mette in luce come l'Italia continui a influenzare il mercato del lusso in Cina, creando opportunità di scambio culturale e commerciale. Florentia Village rappresenta un esempio di come l'innovazione e la tradizione possano coesistere in un contesto globale.