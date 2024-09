Cina: Fondazione della Gioventù Cinese in Italia a Napoli

04 Settembre 2024_ Il 1° settembre 2024, a Napoli, è stata inaugurata la Gioventù Cinese del Sud Italia, un'associazione che mira a creare un ambiente favorevole per la crescita dei giovani cinesi nella regione. Il giovane leader Jin Jianming è stato eletto primo presidente, e l'evento ha visto la partecipazione di importanti figure locali, tra cui il direttore del lavoro Giuseppe Cantisano. La fondazione di questa associazione rappresenta un passo significativo per la comunità cinese nel sud Italia, promuovendo l'integrazione e la cooperazione tra i giovani cinesi e le istituzioni locali. La notizia è stata riportata da xinouzhou.com. Questo evento sottolinea l'importanza della comunità cinese in Italia e il suo impegno per il futuro dei giovani, contribuendo così al rafforzamento dei legami tra Cina e Italia.