Cina: Forum giovanile italo-cinese a Roma promuove scambi culturali e sportivi

07 Ottobre 2024_ Il terzo Forum "Lago dei Sogni" si è tenuto a Roma il 6 ottobre, organizzato dall'Associazione dei Giovani Cinesi in Italia, con la partecipazione di rappresentanti cinesi e italiani. L'evento ha messo in evidenza l'importanza della gioventù nel rafforzare i legami tra Italia e Cina, con discussioni su opportunità di collaborazione in vari settori, inclusi sport e cultura. Durante il forum, è stata anche organizzata la prima competizione di Padel tra giovani cinesi e italiani, evidenziando l'interesse per lo sport come mezzo di integrazione. La notizia è stata riportata da xinouzhou.com, sottolineando l'impegno della comunità cinese in Italia nel promuovere scambi culturali e opportunità per i giovani. L'evento ha celebrato anche il 75° anniversario della Repubblica Popolare Cinese, rafforzando il senso di comunità tra i partecipanti.