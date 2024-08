Cina: Freschi Valves espande la sua presenza nel settore delle valvole con innovazioni italiane

21 Agosto 2024_ Freschi Valves, un marchio italiano, ha partecipato a diverse fiere regionali in Cina, presentando i suoi prodotti innovativi per i...

21 Agosto 2024_ Freschi Valves, un marchio italiano, ha partecipato a diverse fiere regionali in Cina, presentando i suoi prodotti innovativi per i settori delle energie rinnovabili, del trattamento delle acque e della biofarmaceutica. L'azienda ha registrato un grande afflusso di visitatori interessati a soluzioni personalizzate per le valvole, con tecnici che hanno interagito attivamente con clienti internazionali per comprendere le loro esigenze. Freschi Valves si impegna a migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti e a espandere la sua rete di partner commerciali in Cina, contribuendo così allo sviluppo dell'industria delle valvole nel Paese. La notizia è stata riportata da zyzhan.com. L'azienda italiana punta a rafforzare la sua presenza nel mercato cinese, un passo significativo per la cooperazione industriale tra Italia e Cina.