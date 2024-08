Cina: Gli hotel intelligenti attraggono turisti stranieri con innovazioni tecnologiche

13 Agosto 2024_ Gli hotel in Cina stanno guadagnando popolarità tra i turisti stranieri grazie alle loro avanzate tecnologie intelligenti. Le strutture offrono servizi come tende automatiche, robot per la consegna di cibo e sistemi di controllo vocale, migliorando notevolmente l'esperienza degli ospiti. Questo trend è stato amplificato dalla crescente visibilità sui social media, dove i visitatori condividono le loro esperienze sorprendenti. La fonte di queste informazioni è thepaper.cn. La crescente innovazione tecnologica nel settore alberghiero riflette anche gli sforzi del governo cinese per promuovere l'industria digitale e l'apertura verso il turismo internazionale.