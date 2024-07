Cina: Governo italiano valuta rilancio di marchi automobilistici storici con investitori cinesi

15 Luglio 2024_ Il governo italiano sta considerando di rilevare marchi automobilistici defunti di proprietà di Stellantis e offrirli a compagnie cinesi per attrarle a stabilire fabbriche in Italia. Tra i marchi coinvolti ci sono Innocenti e Autobianchi, chiusi negli anni '90. Il piano sarebbe reso possibile da una legge approvata a dicembre e un decreto attuativo in esame. Stellantis ha dichiarato di non essere stata informata dal governo riguardo a tali piani. Lo riporta chinadaily.com.cn. Il governo di Giorgia Meloni è in trattative con Stellantis per aumentare la produzione italiana e attrarre investitori cinesi.