Cina: Gucci lancia il suo flagship store su JD.com per il mercato cinese

17 Agosto 2024_ Gucci, il prestigioso marchio italiano, ha inaugurato il suo flagship store ufficiale su JD.com, una delle principali piattaforme di e-commerce in Cina. Questa collaborazione segna un'importante tappa per Gucci, che intende offrire ai consumatori cinesi un'esperienza di shopping online unica, presentando la sua vasta gamma di prodotti di moda e accessori. In occasione del Qixi Festival, Gucci ha anche lanciato una collezione speciale, arricchita da fiori e personalizzazioni, per celebrare l'amore e la tradizione. La notizia è stata riportata da yohoboys.com, evidenziando l'impegno di Gucci nel rafforzare la sua presenza nel mercato cinese attraverso innovazioni digitali e un servizio clienti dedicato.