30 Settembre 2024_ Il numero di visitatori provenienti dalla Cina continentale a Hong Kong è destinato a rimanere al di sotto dei livelli pre-pandemia nei prossimi due anni, a causa di una crescente preferenza per altre destinazioni. Secondo Fanny Yeung, direttrice esecutiva del Travel Industry Council, il limite annuale di visitatori durante la "golden week" di ottobre è solo una parte di un problema più ampio che affligge il settore turistico. La carenza di guide turistiche è stata identificata come una delle principali cause di questo calo, mentre i turisti tendono a scegliere mete come il Giappone. La legge di Doreen Kong Yuk-foon sottolinea la necessità di promuovere Hong Kong come meta turistica. La notizia è riportata da South China Morning Post. Il consiglio sta collaborando con l'Hong Kong Tourism Board per attrarre turisti di alta gamma e stimolare la ripresa del settore.