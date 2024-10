Cina: Hong Kong annuncia nuove politiche economiche e finanziarie

16 Ottobre 2024_ Oggi, il Capo Esecutivo di Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ha presentato il '2024 Policy Address' presso il Complesso del Consiglio Legislativo, delineando misure per sostenere l'internazionalizzazione del Renminbi (RMB) e promuovere l'industria per la terza età. Tra le iniziative, si prevede l'ottimizzazione dei mercati dei capitali e la creazione di un fondo da 10 miliardi di dollari di Hong Kong per l'innovazione e la tecnologia. Inoltre, il governo di Hong Kong ha annunciato una riduzione della tassa sugli alcolici, che scende dal 100% al 10% per le bevande con un prezzo di importazione superiore a 200 dollari di Hong Kong. La notizia è stata riportata da China Daily, evidenziando l'impegno di Hong Kong a rafforzare la sua posizione come centro finanziario internazionale. Le nuove politiche mirano a stimolare la crescita economica e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con un focus particolare sul supporto alle imprese e agli investimenti.