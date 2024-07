Cina: Hong Kong avvia regolamentazione per gli appartamenti suddivisi

28 Luglio 2024_ Hong Kong ha annunciato un piano per regolamentare gli appartamenti suddivisi, una soluzione abitativa comune ma controversa nella...

28 Luglio 2024_ Hong Kong ha annunciato un piano per regolamentare gli appartamenti suddivisi, una soluzione abitativa comune ma controversa nella regione. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni di vita degli inquilini, spesso costretti a vivere in spazi angusti e insalubri. Le nuove normative prevedono standard minimi di sicurezza e igiene, oltre a misure per garantire l'accesso a servizi essenziali. Il governo di Hong Kong intende affrontare le preoccupazioni legate alla crescente crisi abitativa e alla mancanza di alloggi adeguati. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post. Questa serie di misure rappresenta un passo significativo verso la tutela dei diritti degli inquilini e la promozione di un ambiente abitativo più sano nella metropoli asiatica.