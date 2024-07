Cina: Hong Kong celebra il 27° anniversario del ritorno alla sovranità cinese

2 Luglio 2024_ Hong Kong ha celebrato il 27° anniversario del suo ritorno alla sovranità cinese con festeggiamenti in tutta la città, discorsi, sconti e l'annuncio di due doni significativi da Pechino. Il Capo Esecutivo John Lee Ka-chiu ha rivelato che due panda giganti arriveranno entro pochi mesi come dono simbolico. Inoltre, è stato annunciato un accordo per il viaggio senza visto verso la Cina continentale per circa 270.000 residenti permanenti con passaporti stranieri. Lee ha sottolineato l'importanza di allinearsi con le strategie di sviluppo nazionale e di promuovere la cooperazione con altre province e città della Cina continentale. Lo riporta il South China Morning Post. L'accordo per il viaggio senza visto sarà implementato dall'Amministrazione Nazionale dell'Immigrazione e beneficerà circa 270.000 residenti permanenti di nazionalità non cinese.