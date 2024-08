21 Agosto 2024_ Shi Taifeng, direttore del Dipartimento del Lavoro del Fronte Unito di Pechino, ha sottolineato l'importanza di Hong Kong come connettore per facilitare la riunificazione dello Stretto di Taiwan. Durante la Conferenza Mondiale degli Cinesi all'Estero per la Promozione della Riunificazione Pacifica della Cina, ha evidenziato il ruolo cruciale del principio 'un paese, due sistemi' per il progresso nazionale. Shi ha criticato il Partito Democratico Progressista (DPP) di Taiwan, accusandolo di promuovere l'indipendenza e un'atmosfera anti-Cina dal 2016. Ha espresso la speranza che Hong Kong possa sfruttare i suoi vantaggi unici per promuovere l'integrazione e le opportunità di sviluppo tra le due sponde dello Stretto. La notizia è riportata da South China Morning Post. La riunificazione della Cina è un obiettivo strategico per il governo cinese, che considera Taiwan parte integrante del suo territorio.