Cina: Hong Kong deve affrontare le sfide globali con innovazione e competitività

24 Luglio 2024_ Hong Kong è chiamata a rispondere alle sfide derivanti dai profondi cambiamenti nel panorama globale, secondo un alto funzionario cinese. Xi Baodong, membro della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, ha sottolineato l'importanza di adattarsi e sfruttare i vantaggi unici della città per mantenere la sua competitività. Durante un forum sul futuro di Hong Kong, ha evidenziato la necessità di innovazione, tecnologia e di rafforzare i legami con la Cina continentale. Xi ha anche esortato a intensificare gli sforzi per attrarre talenti e investimenti nella città. Lo riporta il South China Morning Post. Hong Kong, una delle principali metropoli asiatiche, è nota per il suo dinamismo economico e la sua resilienza di fronte alle sfide globali.