Cina: Hong Kong e Riyadh lanciano un fondo d'investimento da 1 miliardo di dollari

01 Novembre 2024_ Hong Kong e Riyadh hanno annunciato la creazione di un fondo d'investimento da 1 miliardo di dollari, mirato a sostenere progetti infrastrutturali e tecnologici. Questo fondo rappresenta un passo significativo nella cooperazione economica tra le due città, puntando a rafforzare i legami commerciali e attrarre investimenti esteri. Le autorità di Hong Kong e Arabia Saudita hanno sottolineato l'importanza di questa iniziativa per stimolare la crescita economica e l'innovazione nella regione. L'accordo è visto come un'opportunità per diversificare le economie locali e promuovere lo sviluppo sostenibile. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Il fondo si concentrerà su settori chiave come la tecnologia, l'energia e le infrastrutture, contribuendo a creare un ambiente favorevole per gli investitori.