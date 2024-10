Cina: Hong Kong potenzia il settore innovazione e tecnologia con un nuovo fondo

13 Ottobre 2024_ Hong Kong sta intensificando gli sforzi per attrarre co-investitori nel settore dell'innovazione e della tecnologia, ristrutturando un fondo governativo da 2 miliardi di dollari di Hong Kong. Il fondo, lanciato nel 2017, sarà rinnovato per offrire maggiore flessibilità e supporto a una gamma più ampia di start-up, in particolare quelle nelle fasi iniziali di sviluppo. Il segretario per l'innovazione, la tecnologia e l'industria, Sun Dong, ha annunciato che le modifiche mirano a migliorare l'attrattiva degli investimenti nel settore. La notizia è riportata dal Sunday Morning Post. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di promozione dell'ecosistema tecnologico di Hong Kong, un importante centro finanziario e commerciale in Asia.