Cina: Hong Kong prevede due picchi influenzali per l'inverno 2024

13 Ottobre 2024_ Gli esperti sanitari di Hong Kong prevedono che la stagione influenzale invernale del 2024 avrà due picchi, il primo atteso a dicembre e il secondo a febbraio. Il Centro per la Protezione della Salute ha raccomandato alla popolazione di vaccinarsi e adottare misure preventive per affrontare la stagione. Inoltre, è stata lanciata un' allerta riguardo a una possibile gravità maggiore della stagione influenzale a causa del recente allentamento delle misure contro il Covid-19. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post. Le autorità sanitarie di Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina, stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la salute pubblica.