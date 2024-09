Cina: Hong Kong prevede un aumento dei visitatori dalla Cina continentale durante la festa nazionale

23 Settembre 2024_ Hong Kong si prepara ad accogliere fino a 1,2 milioni di visitatori dalla Cina continentale durante la settimana d'oro per la Festa Nazionale, con un incremento del 10% rispetto all'anno scorso. Le autorità turistiche locali stimano che il numero di gruppi turistici in arrivo potrebbe anch'esso crescere del 10% durante questo periodo di sette giorni, che inizia il 1° ottobre. Si prevede che il numero totale di visitatori dalla Cina continentale quest'anno supererà quello dell'anno precedente del 50%. Il governo di Hong Kong sta collaborando con l'industria turistica per offrire offerte speciali e sconti per attrarre un numero maggiore di visitatori, come riportato da South China Morning Post. La Federazione dell'Industria Turistica di Hong Kong ha confermato che circa 30.000 visitatori potrebbero arrivare in gruppi organizzati, molti dei quali soggiorneranno negli hotel della città.