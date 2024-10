Cina: Hong Kong punta a diventare un hub globale per talenti di alto calibro

17 Ottobre 2024_ Il capo esecutivo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ha presentato il suo terzo discorso politico, sottolineando l'impegno del governo a trasformare la città in un centro globale per talenti di alto calibro. Il discorso, della durata di tre ore e mezza, ha trattato temi di riforma e nuove opportunità di crescita, con un focus sull'aumento della qualità della vita dei residenti. Lee ha delineato una filosofia di governance volta a stimolare la crescita economica e migliorare lo sviluppo. La notizia è riportata da China Daily. Hong Kong, una delle città più dinamiche del mondo, è nota per il suo ambiente commerciale favorevole e la sua diversità culturale, elementi chiave per attrarre talenti internazionali.