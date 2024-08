Cina: Hong Kong punta a potenziare la sua potenza di supercalcolo AI

20 Agosto 2024_ Il Segretario per Innovazione, Tecnologia e Industria di Hong Kong, Sun Dong, ha annunciato piani per aumentare la potenza di...

20 Agosto 2024_ Il Segretario per Innovazione, Tecnologia e Industria di Hong Kong, Sun Dong, ha annunciato piani per aumentare la potenza di supercalcolo dell'intelligenza artificiale (AI) della città, puntando a raggiungere 10.000 petaflops entro il 2030. Questo obiettivo si aggiunge ai 3.000 petaflops forniti dal Centro di Supercalcolo AI nel Lok Ma Chau Loop, che inizierà le operazioni nel 2025. Sun ha anche menzionato l'introduzione di un fondo di venture capital più aggressivo per attrarre investimenti e ha promesso politiche di supporto per l'industria AI, comprese agevolazioni fiscali e sovvenzioni. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Il progetto mira a posizionare Hong Kong come un hub internazionale per l'innovazione, contribuendo così alla sua crescita economica e tecnologica.