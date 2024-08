Cina: Hong Kong rafforza il suo status di hub finanziario internazionale

13 Agosto 2024_ Hong Kong sta intensificando i suoi sforzi per consolidare la sua posizione come hub finanziario internazionale, sostenuta da leader aziendali, legislatori e accademici. La città beneficia di vantaggi unici, come una posizione strategica e un sistema legale robusto, che la rendono attraente per investitori e aziende globali. Il governo centrale ha riaffermato il suo supporto, implementando politiche per migliorare la competitività di Hong Kong e favorire l'integrazione con l'economia della Cina continentale. Le misure adottate dal governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong includono incentivi fiscali e riforme normative per attrarre talenti e investimenti, come riportato da China Daily. Queste iniziative mirano a potenziare l'industria dei servizi finanziari della città, che ha dimostrato resilienza nonostante le incertezze economiche globali. Hong Kong, nota per il suo dinamico mercato azionario e la sua forte performance nei settori bancario e assicurativo, continua a essere un ponte tra la Cina continentale e i mercati internazionali.