18 Ottobre 2024_ Hong Kong ha recentemente riacquistato il primo posto nella classifica globale della libertà economica, un risultato accolto con entusiasmo da funzionari e esperti del settore. Sotto il principio 'un paese, due sistemi', la città ha dimostrato le sue solide basi economiche e il suo potenziale per un futuro luminoso. Le autorità locali e i leader aziendali hanno elogiato la resilienza e le capacità distintive di Hong Kong nel contesto economico globale. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza della città come centro finanziario e commerciale in Asia. La notizia è stata riportata da China Daily. Hong Kong è una regione amministrativa speciale della Cina, nota per il suo sistema economico libero e la sua vivace vita commerciale.