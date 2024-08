Cina: Hong Kong sostiene le piccole e medie imprese in un contesto economico difficile

19 Agosto 2024_ Il Capo Esecutivo di Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ha promesso di aumentare il supporto per le piccole e medie imprese (PMI) in un...

19 Agosto 2024_ Il Capo Esecutivo di Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ha promesso di aumentare il supporto per le piccole e medie imprese (PMI) in un ambiente economico sfidante. Durante un incontro pubblico, Lee ha espresso ottimismo per le prospettive economiche del 2025, avvertendo però dei rischi legati alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e agli aumenti dei tassi d'interesse. Ha sottolineato l'importanza di ascoltare le esigenze delle PMI, che rappresentano il 98% della forza lavoro del settore privato a Hong Kong. La notizia è riportata dal South China Morning Post. Lee ha anche menzionato incontri recenti con l'Associazione delle Banche di Hong Kong per esplorare soluzioni di finanziamento per le imprese locali.