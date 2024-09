Cina: Hong Kong supera Singapore come principale centro finanziario asiatico

25 Settembre 2024_ Hong Kong ha recentemente superato Singapore, diventando il principale centro finanziario dell'Asia, secondo il Global Financial Centres Index. Questo rapporto, pubblicato da Z/Yen Partners e dal China Development Institute, posiziona Hong Kong al quarto posto a livello globale, dietro New York e Londra. Il miglioramento delle performance del mercato azionario e il numero crescente di nuove quotazioni hanno contribuito al successo di Hong Kong. La classifica valuta la competitività dei centri finanziari in base a fattori come l'ambiente imprenditoriale e la reputazione. La notizia è stata riportata dal South China Morning Post. Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina, è nota per il suo dinamico settore finanziario e la sua posizione strategica nel commercio internazionale.