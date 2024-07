Cina: Hong Kong sviluppa strumento AI per funzionari pubblici

14 Luglio 2024_ I dipartimenti governativi di Hong Kong utilizzeranno uno strumento di intelligenza artificiale simile a ChatGPT, sviluppato localmente. Dopo una fase iniziale di prova, il sistema sarà reso disponibile al pubblico. Il modello AI, denominato 'Hong Kong government AI model', è in grado di comprendere e produrre testo in cinese. Il sistema richiede un ampio addestramento e utilizzo per funzionare correttamente, e i test iniziali sono stati positivi. Lo riporta il Sunday Morning Post. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo nell'innovazione tecnologica di Hong Kong, con potenziali applicazioni future per la cittadinanza.