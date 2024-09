Cina: Hong Kong testa droni e auto volanti per il trasporto urbano

24 Settembre 2024_ Il Segretario per i Trasporti e la Logistica di Hong Kong, Lam Sai-hung, ha annunciato l'intenzione di testare servizi di droni e auto volanti in modo graduale. Gli esperti hanno sottolineato l'importanza di un'integrazione transfrontaliera e dell'utilizzo dello spazio aereo a bassa quota per il piano nazionale da trilioni di yuan. Lam ha dichiarato che il governo sta valutando i programmi di prova più fattibili per contribuire all'integrazione di Hong Kong nell'area della Greater Bay. Il progetto mira a sviluppare un'economia a bassa quota, richiedendo la collaborazione tra vari settori. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. I test includeranno voli di diverse aziende, da droni leggeri a quelli pesanti, per esplorare le potenzialità del trasporto aereo urbano.