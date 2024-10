Cina: Hong Kong tra le prime dieci economie mondiali per fare affari secondo la Banca Mondiale

5 Ottobre 2024_ Hong Kong è stata classificata tra le prime dieci economie al mondo per fare affari, secondo il rapporto Business Ready 2024 della Banca Mondiale. La regione amministrativa speciale ha ottenuto punteggi elevati in commercio internazionale, accesso al mercato e servizi pubblici. Nonostante le recenti preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti riguardo ai rischi operativi legati alla legge sulla sicurezza nazionale, il governo di Hong Kong ha sottolineato il suo ruolo come centro commerciale internazionale. Il rapporto evidenzia anche la necessità di migliorare ulteriormente l'ambiente imprenditoriale locale. La notizia è stata riportata da China Daily. Hong Kong, una delle principali piazze finanziarie globali, continua a lavorare per mantenere la sua competitività e attrattività per le imprese internazionali.