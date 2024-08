04 Agosto 2024_ La squadra di Hong Kong ha conquistato due medaglie d'oro nel fioretto alle Olimpiadi di Parigi, indossando uniformi progettate dal marchio italiano FILA. Questo evento segna un ritorno significativo per le Olimpiadi a Parigi, che celebra la fusione di moda e sport. La giacca Settanta, simbolo di eleganza e storia, ha reso i medagliati protagonisti sul podio, evidenziando l'influenza del design italiano nel mondo dello sport. La notizia è riportata da xinwust.com. FILA, noto per il suo stile raffinato, continua a dimostrare come la moda possa elevare le prestazioni sportive, rendendo omaggio alla tradizione italiana nel design.