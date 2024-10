Cina: HSBC ristruttura le sue operazioni globali in quattro unità di business

23 Ottobre 2024_ HSBC Holdings ha annunciato una riorganizzazione delle sue operazioni a livello mondiale, suddividendole in quattro unità di business per migliorare la propria presenza geografica. Le nuove divisioni includeranno un hub a Hong Kong, il Regno Unito, la banca commerciale e la gestione patrimoniale e personale. Nonostante la ristrutturazione, HSBC ha confermato che non ci saranno impatti sui posti di lavoro a Hong Kong, ma potrebbe essere presa in considerazione la vendita della Hang Seng Bank, di cui detiene il 62%. Il CEO del gruppo HSBC, Georges Elhedery, ha dichiarato che la nuova struttura porterà a un'organizzazione più semplice e dinamica, mentre la banca sta lavorando per ottimizzare le proprie operazioni. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. HSBC è una delle banche più grandi al mondo e ha una forte presenza a Hong Kong, dove ha storicamente avuto la sua sede principale.