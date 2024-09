Cina: Huawei lancia il primo smartphone pieghevole a tre ante

11 Settembre 2024_ Huawei ha presentato il primo smartphone pieghevole a tre ante, attirando l'attenzione dopo il lancio dell'iPhone 16 da parte di Apple. Il nuovo Mate XT ha già registrato oltre 4 milioni di prenotazioni, nonostante il suo prezzo di oltre 2.800 dollari, tre volte superiore a quello dell'iPhone 16. Questo dispositivo è dotato di capacità di intelligenza artificiale, posizionando Huawei come un innovatore nel mercato degli smartphone. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily, evidenziando la crescente competizione tra i giganti tecnologici cinesi e americani. Huawei, con sede a Shenzhen, è uno dei principali produttori di tecnologia e telecomunicazioni in Cina, noto per i suoi dispositivi avanzati e le sue soluzioni di rete.