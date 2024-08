Cina: I bus dell'amore di Hangzhou celebrano i legami con Verona

02 Agosto 2024_ I bus dell'amore 1314 e WE1314 di Hangzhou, lanciati nel 2019, hanno guadagnato popolarità grazie ai loro legami culturali con Verona, Italia, entrambe città simbolo dell'amore. Questi mezzi di trasporto offrono un percorso che collega luoghi legati a leggende romantiche, creando un'esperienza visiva ed emotiva per i passeggeri. In occasione del quinto anniversario, i bus saranno rinnovati con decorazioni speciali e un design che richiama i colori della bandiera italiana: verde, bianco e rosso. La notizia è riportata da en.hangzhou.com.cn. I cittadini sono invitati a condividere i loro ricordi d'amore per contribuire al design interno del bus, rendendo omaggio alla cultura romantica che unisce Cina e Italia.