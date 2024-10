Cina: I panda giganti in crescita grazie a sforzi di conservazione

31 Ottobre 2024_ La Cina ha registrato un aumento della popolazione di panda giganti, passata da circa 1.100 negli anni '80 a quasi 1.900 nel 2023, grazie a efficaci misure di conservazione. Nel 2016, il rischio di estinzione della specie è stato declassato da "in pericolo" a "vulnerabile". Tuttavia, esperti hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai metodi di monitoraggio utilizzati, ritenuti "non ideali" e segreti. Gli esperti cinesi hanno risposto che la valutazione della popolazione di panda è complessa, ma le tecniche attuali sono scientificamente validate e affidabili, come riportato da China Daily. La Cina ha anche ampliato le aree protette per gli habitat dei panda, garantendo la protezione di circa il 70% del loro habitat naturale. Il Giant Panda National Park, istituito nel 2021, copre le province di Sichuan, Shaanxi e Gansu.