Cina: I sei panda di Hong Kong diventano simbolo del turismo locale

18 Agosto 2024_ I sei panda di Hong Kong stanno attirando l'attenzione di leader turistici e legislatori, che vedono in loro un'opportunità per promuovere il branding della città. I panda potrebbero essere utilizzati per creare prodotti e per apparire sugli aerei della Cathay Pacific, la principale compagnia aerea di Hong Kong. Paulo Pong, presidente di Ocean Park, ha dichiarato che il parco considererà ogni opportunità commerciale per aumentare il numero di visitatori in vista della riapertura. La notizia è riportata da Sunday Morning Post, evidenziando l'importanza dei panda, simboli di conservazione e attrazione turistica, per l'economia locale. Ocean Park è un famoso parco tematico e acquario situato a Hong Kong, noto per le sue attrazioni legate alla fauna selvatica.