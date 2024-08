Cina: IAT Auto investe nella zona speciale di Lin-gang per la ricerca automobilistica

20 Agosto 2024_ IAT Auto, la prima azienda di design automobilistico indipendente della Cina, ha firmato un accordo di investimento con la Lin-gang Special Area per sviluppare la ricerca, la produzione e l'esportazione di veicoli. La scelta di Lin-gang è motivata da una rete di trasporti estesa e politiche di apertura che favoriscono la competitività globale. La nuova struttura di IAT sarà situata nella Yangshan Special Comprehensive Bonded Zone, già sede di importanti produttori automobilistici internazionali. Questo sviluppo è parte di un trend più ampio che vede la crescita dell'industria automobilistica intelligente nella regione, con oltre 1,1 milioni di veicoli connessi prodotti nel 2023, come riportato da en.people.cn. Lin-gang, parte della China Pilot Free Trade Zone, è un'area economica speciale che mira a sperimentare nuove politiche per attrarre investimenti e innovazione.