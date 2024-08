Cina: Il 44% degli esaminati a Pechino vulnerabile agli attacchi informatici

03 Agosto 2024_ Un recente studio ha rivelato che il 44% delle persone esaminate a Pechino è vulnerabile agli attacchi informatici, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza digitale nella capitale cinese. L'indagine ha esaminato vari aspetti della sicurezza informatica, evidenziando la necessità di migliorare le misure di protezione per i cittadini e le aziende. Gli esperti avvertono che la crescente digitalizzazione della vita quotidiana rende sempre più urgente affrontare queste vulnerabilità. La situazione è particolarmente critica in un contesto globale in cui gli attacchi informatici sono in aumento. Lo riporta il South China Morning Post. Le autorità locali stanno considerando nuove strategie per rafforzare la sicurezza informatica e proteggere i dati sensibili dei cittadini.