Cina: Il China Open trasforma il centro sportivo in attrazione turistica

03 Ottobre 2024_ Gli organizzatori del China Open hanno trasformato il campo centrale del National Tennis Center di Pechino in un'attrazione per le...

03 Ottobre 2024_ Gli organizzatori del China Open hanno trasformato il campo centrale del National Tennis Center di Pechino in un'attrazione per le festività, permettendo ai visitatori di scattare foto con divertenti accessori. Questa iniziativa, chiamata 'Queen Wen', ha riscosso un grande successo tra i fan e i turisti, contribuendo anche ad un aumento delle vendite dei biglietti per il torneo. L'evento ha attirato l'attenzione dei media, con la China Central Television che ha riportato i dettagli dell'iniziativa. La trasformazione del centro sportivo in un luogo di intrattenimento evidenzia l'importanza degli eventi sportivi come attrattori turistici in Cina. Il National Tennis Center è un'importante struttura sportiva che ospita eventi di tennis di alto livello, contribuendo a promuovere lo sport nel paese.