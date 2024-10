Cina: Il CPPCC promuove la modernizzazione e il supporto alla missione spaziale

02 Ottobre 2024_ Il Comitato Consultivo Politico del Popolo Cinese (CPPCC) ha affinato il suo ruolo nel sostenere la modernizzazione della nazione. L'organismo ha raccolto e organizzato dati, svolgendo compiti di protezione ambientale in preparazione per l'arrivo degli astronauti della missione Shenzhou XIX. Inoltre, il CPPCC sta collaborando attivamente allo sviluppo della stazione spaziale cinese e facilitando le operazioni con l'Agenzia Spaziale Cinese. Questa sinergia è fondamentale per il successo delle future missioni spaziali del paese. Lo riporta China Daily. Il CPPCC è un'importante istituzione politica in Cina, che funge da piattaforma di consultazione per il governo e promuove la cooperazione tra diversi settori della società.