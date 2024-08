Cina: Il fallimento delle gare per i terreni spinge il settore a cercare più progetti governativi

13 Agosto 2024_ Il settore immobiliare cinese sta affrontando una crisi a causa del fallimento delle recenti gare per l'assegnazione di terreni, portando le aziende a cercare maggiori opportunità di collaborazione con il governo. Le difficoltà economiche e le restrizioni imposte dalle autorità hanno reso difficile per i costruttori ottenere nuovi progetti, spingendoli a rivalutare le loro strategie. In risposta, molte imprese stanno cercando di ottenere contratti governativi per garantire la loro sopravvivenza e stabilità finanziaria. Questa situazione evidenzia le sfide che il mercato immobiliare cinese deve affrontare in un contesto di incertezze economiche. Lo riporta il South China Morning Post. Le autorità cinesi stanno monitorando attentamente la situazione per evitare un ulteriore deterioramento del settore, che è cruciale per l'economia nazionale.