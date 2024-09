Cina: Il Forum di Cooperazione Cina-Africa si prepara a un nuovo capitolo di sviluppo

31 Agosto 2024_ Il Forum di Cooperazione Cina-Africa si svolgerà a Pechino dal 4 al 6 settembre 2024, con l'obiettivo di rafforzare i legami e promuovere la cooperazione tra le due regioni. Negli ultimi anni, la Cina ha investito significativamente in Africa, creando oltre 110.000 posti di lavoro e migliorando la qualità dei prodotti esportati, come smartphone e veicoli elettrici. La cooperazione si è estesa anche a settori come l'educazione e la riduzione della povertà, con progetti che mirano a condividere l'esperienza cinese nel settore agricolo. La notizia è riportata da 81.cn, evidenziando l'importanza di questo incontro per il futuro delle relazioni sino-africane.