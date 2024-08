Cina: Il Forum di Cooperazione Cina-Africa si prepara per il summit di settembre

26 Agosto 2024_ Il Forum di Cooperazione Cina-Africa, che si terrà a Pechino dal 4 al 6 settembre 2024, si concentrerà su temi come l'industrializzazione dell'Africa e la cooperazione educativa. Wang Jinjie, vice segretario generale del Centro di Studi Africani dell'Università di Pechino, ha sottolineato l'importanza di migliorare le catene di approvvigionamento e promuovere la formazione di talenti locali. Inoltre, si prevede un approfondimento della cooperazione in agricoltura, con l'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e modernizzare il settore agricolo africano. La notizia è stata riportata da 21jingji.com. Il summit rappresenta un'opportunità cruciale per rafforzare i legami tra Cina e Africa, affrontando sfide comuni come la disoccupazione giovanile e la necessità di trasferimento tecnologico.